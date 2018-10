La carta de Iván Márquez es un pretexto: fiscal

A menos de 24 horas de conocerse la carta que los jefes de las Farc, Iván Márquez y Hernán Dario Velásquez Saldarriaga, ‘El Paisa’ hicieron llegar al Congreso para expresar sus reparos en materia de cumplimiento de los acuerdos, el fiscal Néstor Humberto Martínez respondió a la misiva.

“Yo tengo mis dudas si estos señores le están cumpliendo al proceso de paz, deberían empezar por decirles a los colombianos donde están”, dijo el fiscal.

El jefe del ente acusador aseguró que los argumentos que usan los jefes guerrilleros para criticar las actuaciones de la Fiscalía son meros pretextos para no cumplir con sus obligaciones descritas en el acuerdo.

“La falta de seguridad jurídica de estos señores, francamente es un pretexto, porque más no pudo haberles dicho el fiscal que no tienen deudas pendientes ni llamados por parte de la Fiscalía, que no sigan con ese cuentecito”.

Para Martínez la Fiscalía es la que cumple con el acuerdo y los términos previstos para iniciar investigaciones a quienes violan las condiciones señaladas en el postconflicto.

Advirtió que esta misma semana harán llegar a la Justicia Especial para la Paz los informes relacionados con los casos de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.