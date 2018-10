Procuraduría dice que las FARC sí deben entregar informes de cumplimiento

La Procuraduría le solicitó a la JEP que ratifique el llamado a los 31 líderes de las FARC vinculados en el proceso que se adelanta por secuestros, para que entreguen informes sobre el cumplimiento de los acuerdos.

La petición la hace el Ministerio Público en el marco del estudio que hace la JEP sobre los 27 recursos que interpusieron los líderes de las FARC contra esa orden. En 9 de ellos, se argumenta que no es el momento procesal, lo cual desestima el procurador Fernando Carrillo quien asegura que deben cumplir.

“Sí ellos van a incumplir los llamados de la Justicias Especial para La Paz cualquier tipo de convocatoria ellos van a ser los victimarios de la Justicia Especial para La Paz”, dijo.

Informó la Procuraduría que los miembros de la FARC sobre los que se pidió negar el recurso son: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos, Luis Oscar Úsuga Restrepo, Rodrigo Granda Escobar, Seuxis Paucias Hernández Solarte, José Benito Cabrera, Milton de Jesús Toncel Redondo y José Aldinever Sierra Sabogal.

En su concepto, la rendición de cuentas de las FARC no se debe limitar a la etapa de un proceso, por el contrario la colaboración debe ser integral con todo el Sistema y en forma permanente.

“Eso no es que amanecen un día diciendo hoy cumplo y mañana no cumplo. El no cumplimiento de esas condicionalidades es precisamente una causa del fracaso del procesos contra”, afirmó.

Para el pasado 27 de septiembre se había fijado el plazo de entrega de estos informes, para obtener respuestas sobre la incertidumbre que ha causado la salida de líderes exguerrilleros de los espacios territoriales.

La JEP debe definir entonces si se ratifica la entrega de los lnformes o no.