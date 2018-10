Andreas Bathory, el 'vampiro' humano que vive en Transilvania

Andreas Bathory, un joven rumano que vive en una fortaleza medieval en Transilvania, donde se supone que vivió el vampiro más conocido, históricamente, Drácula.

Según el medio británico Mirror, menciona que Andreas cambió su vida gracias a un sueño en el que, supuestamente, Vlad Drăculea, un guerrero con gusto por la sangre y por salvajes castigos contra sus enemigos, lo eligió para trasmitir un mensaje.

“Hace cuatro años, vino a mí en mis sueños. Estaba en una cámara oscura y me llamaba ‘mi hijo’. No creo que sea su descendiente, pero sí me eligió para transmitir su mensaje y sus tradiciones a las nuevas generaciones”, comentó Bathory al medio británico.

Andreas, quien es un diseñador de moda, bebe sangre humana gracias a personas que le donan. Él aclara que nunca bebe sangre a la fuerza. Aunque beber sangre humana tiene sus consecuencias, por esto, él y su comunidad tratan que sea lo más seguro posible.

A continuación algunas imágenes de Andreas Bathory: