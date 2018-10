El actor Manu Bennett de 'Spartacus' estará en Cómic Con Medellín /

Se trata de Manu Bennett, que se suma a la lista de los invitados internacionales que tendrá la Cómic Con Colombia en Medellín, que se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre, en Plaza Mayor.

El actor tuvo una gran aparición en 'Spartácus': Blood and Sand' (2010), como Crixo un violento luchador. También participó en 'Spartacus: Gods of the arena' (2011).

También, participó en la famosa saga cinematografiara 'El hobbit', de Peter Jackson, aunque es muy difícil reconocerlo ha realizado miles de apariciones e interpretaciones en el cine mundial.

Por lo pronto, hay que esperar la llegada de Manu Bennett, que estará muy pronto en Medellín para participar en una de las ferias del Cómic más importantes del mundo, así lo dio a conocer el actor a través de su cuenta de Instagram.