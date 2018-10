Jennifer Lawrence reúne a su novio y dos ex bajo en el mismo lugar

Si por algo se ha caracterizado Jennifer Lawrence a lo largo de su carrera, además de por haber sido nominada al Óscar en cuatro ocasiones y haber ganado una estatuilla antes de cumplir 30 años, es por haber tratado de luchar contra el tópico de que las mujeres no saben apoyarse entre ellas o trabajar juntas. Y por supuesto, este viernes quiso ser la primera en ponerse sus mejores galas para acudir a la premiere de 'The Favourite' y apoyar a su buena amiga Emma Stone, que protagoniza la historia junto a Olivia Colman, Rachel Weisz... y Nicholas Hoult.

Vea también: Increíble! Niña se enfrentó a ladrones armados

Por si a alguien se le había olvidado, el actor y Jennifer iniciaron una relación sentimental en 2010 cuando coincidieron rodando 'X-Men: Primera Generación' que duró hasta 2014, aunque su ruptura no les ha impedido seguir conservando una estrecha amistad y trabajar juntos en la entregas posteriores de la franquicia, la última de ellas en el filme 'Dark Phoenix' que se estrenará el año que viene.

Obviamente, Nicholas estaba presente en el evento, que tuvo lugar en el marco del Festival de Cine de Nueva York, pero no era el único ex con el que la estrella de Hollywood se topó esa noche: el director Darren Aronofsky, con quien mantuvo un breve noviazgo mientras rodaban la cinta 'mother!' que no sobrevivió a la promoción de la misma, también quiso acudir al estreno de la película de su colega Yorgos Lanthimos.

Para completar esa 'reunión', Jennifer se presentó en el acto del brazo de su actual pareja: Cooke Maroney, el director de una conocida galería de arte de la gran manzana. Pese a que no todo el mundo se atrevería a reunir a dos ex y su novio actual en una misma sala, Jennifer siempre se ha preciado de mantener una relación muy cordial con todas las personas con las que ha compartido su vida gracias, en su opinión, a su franqueza absoluta que evita que surjan malentendidos o tensiones una vez deciden seguir caminos separados.

En el caso de Darren, por ejemplo, no tuvo ningún reparo en ser ella quien le entregara un premio en la gala de los BAM el pasado mes de mayo, e incluso se prestó a posar muy sonriente junto a él para los fotógrafos.

Por otra parte, el reencuentro de Nicholas, Darren, Jennifer y su chico se vio eclipsado en gran parte por la aparición de Taylor Swift acompañando a su novio Joe Alwyn -uno de los miembros del reparto de 'The Favourite'- en una de sus raras apariciones públicas.