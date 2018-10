Jean Piero recuerda muy emotivamente una dedicación de su esposa

La esposa del vocalista Jean Piero Spano del conjunto vallenato más conocido como el Binomio de Oro, falleció tras varias complicaciones de salud al sufrir una trombosis pulmonar que afectó su cerebro causándole la muerte.

El artista público en sus historias de Instagram la última foto que su fallecida esposa le dedico a través de su cuenta privada, donde aparecen juntos y acompaña de un mensaje donde afirma “Me enamore de ti desde el primer momento”.

El cantante de origen venezolano agradeció a su esposa a través de su cuenta de Instagram, “gracias por el amor inmenso que me diste, por tu sabiduría, tu sonrisa, tu luz, tu paz, tus consejos y todas las cosas buenas que me dejaste, que me hicieron tu esposo, compañero, confidente y mejor hombre”.

El artista afirmo en varias de sus publicaciones que su fallecida esposa será su ángel además expreso el difícil momento que atraviesa y lo difícil que será aprender a vivir sin ella, y afirmo siempre cuidará de sus dos hijos Valentino y Salomé.