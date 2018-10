Semana de Champions League: así será segunda jornada

Entre el martes 2 y el miércoles 3 de octubre, se jugarán los partidos correspondientes a la segunda jornada de la fase de grupos de la Uefa Champions League.

Los partidos más atractivos de esta fecha, serán los que jugarán Tottenham ante Barcelona en Inglaterra, y el Napoli ante el Liverpool en Italia.

Martes 2 de octubre

GRUPO F: Hoffenheim Vs Manchester City (11:55 AM)

GRUPO H: Juventus Vs Young Boys (11:55 AM)

GRUPO E: AEK Vs Benfica (2:00 PM)

GRUPO G: CSKA Moscú Vs Real Madrid (2:00 PM)

GRUPO E: Bayern Múnich Vs Ajax (2:00 PM)

GRUPO H: Manchester United Vs Valencia (2:00 PM)

GRUPO F: Lyon Vs Shakhtar (2:00 PM)

GRUPO G: Roma Vs Viktoria Plzen (2:00 PM)

Miércoles 3 de octubre

GRUPO C: PSG Vs Estrella Roja (11:55 AM)

GRUPO D: Lokomótiv Moscú Vs Schalke 04 (11:55 AM)

GRUPO C: Napoli Vs Liverpool (2:00 PM)

GRUPO D: Porto Vs Galatasaray (2:00 PM)

GRUPO B: PSV Vs Inter (2:00 PM)

GRUPO A: Borussia Dortmund Vs Monaco (2:00 PM)

GRUPO B: Tottenham Vs Barcelona (2:00 PM)

GRUPO A: Atlético Madrid Vs Brujas (2:00 PM)