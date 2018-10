Diego Maradona aconseja a Messi no regresar a la Selección Argentina

Diego Amando Maradona, técnico de Dorados, de México, defendió al atacante argentino del Barcelona, Lionel Messi, y le aconsejó no volver a jugar para la Selección de Argentina.

"Le diría a Messi que no venga más", dijo Maradona en una entrevista con el diario Clarín.

"Pierde el Sub 15 y la culpa es de Messi, el fixture de Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi... Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: 'no vayas más, loco', a ver si se la bancan", atisbó el campeón del mundo en México 86.

Además, defendió al cinco veces Balón de Oro. "Me gustaría que Messi nos hubiera mandado a todos a cagar, porque él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo", dijo.

Por otro lado, opinó sobre la actualidad de la Selección Argentina, que después del Mundial de Rusia se quedó sin técnico y que hasta ahora, no ha anunciado su reemplazo, más que entrenadores interinos. "La selección no me despierta absolutamente nada. Como no se lo despierta a la gente. Perdimos eso: la pasión. No puede jugar con Nicaragua, no puede jugar con Malta. No, hermano. Estamos tirando todo el prestigio que ganamos por el inodoro", afirmó Maradona.