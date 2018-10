El drástico y asombroso cambio de la hija de Daddy Yankee /

"La comida es una droga más, lamentablemente". Así de clara es Jesaaelys Marie Ayala González, hija del 'Rey del reguetón' Daddy Yankee, quien actualmente se desempeña como 'influencer' en temas de maquillaje y moda en Instagram.

La joven en algún momento de su vida logró llegar a pesar 113 kilos y en ese momento entendió que debía tener un cambio radical en cuanto a su aspecto físico.

"La comida es una droga más, lamentablemente. No es fácil estar sobre peso. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo... en fin, no me gustaba como era", dijo en un post de Instagram correspondiente a mayo pasado en el que muestra foto a foto cómo fue cambiando su figura con los años.

Su familia y amigos fueron parte fundamental para que ella pudiera lograr este cambio, y agradeció a ellos por su apoyo en cada momento.

Su padre, el cantante Daddy Yankee no se ha pronunciado al respecto puesto que siempre ha mantenido a su familia alejada de los medio de comunicación.