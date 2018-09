'Taki Taki', lo nuevo de Ozuna, DJ Snake, Cardi B y Selena Gómez /

Los artistas de la música urbana se unieron para realizar una nueva colaboración musical titulada 'Taki Taki' en la que participan Ozuna, DJ Snake y Cardi B junto a la estadounidense Selena Gómez.

En el pasado mes de agosto los artistas publicaron es sus redes sociales varias fotografías que demostraron que estaban trabajando en un nuevo video musical en Los Ángeles, California.

"Me encanta la canción, me encanta el video y me muero de las ganas de que lo escuchen", dijo la rapera Cardi B en su cuenta de Instagram.

"Taki Taki" representa la primera participación de Gómez, de ascendencia mexicana, en la música urbana, y una de las pocas que se suma a un tema en español, idioma que dice hablar con cierta dificultad.

Definitivamente, es una canción que demuestre el gran trabajo de cada uno de los artistas y la incursión de algunos en uno de los géneros más populares en la historia de la música.