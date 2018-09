Ponencia de la reforma a la justicia sería presentada este martes

La ministra de Justicia Gloria María Borrero, dijo en Cartagena que este mismo viernes iniciará la concertación con los partidos políticos en el Congreso para tener la ponencia definitiva de la reforma a la justicia que sería presentada este próximo martes.

"Vamos a trabajar todo el fin de semana en esto, el Gobierno tiene clara su propuesta pero está abierto al diálogo con los partidos" dijo la ministra, quien además defendió uno de los puntos más polémicos de esta reforma, en lo concerniente a la acción de tutela.

"Es para fortalecerla, no para perjudicar a ningún ciudadano, no sé qué quede de la negociación con los partidos políticos porque hay algunos que no quieren que se modifique nada, pero es responsable dar la discusión sobre la tutela, repensarla", dijo Borrero.

Entregó lo que a su juicio son los pilares de esta reforma que va a presentar el gobierno, "la transformación del órgano de gobierno de la justicia, el tema de seguridad jurídica para que las Cortes se dediquen como prioridad a la unificación de jurisprudencia y las medidas de probidad que se elevan a rango constitucional", puntualizó.

