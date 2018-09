Fuertes críticas recibe ‘Maleja’ Retrepo por una foto en bikini

La youtuber y esposa del deportista ‘Tatan’ Mejía se ha sorprendido por las fuertes críticas que recibió por el aspecto de sus senos.

Una de su seguidores le mencionó que se veía muy “teticaída”, a lo que ella respondió en ese mismo comentario: “qué vivan las #TetiCaidas”.

Vea también: El gran deseo de Ariana Grande

Además la presentadora mencionó, por medio de las historias de su perfil de Instagram que: “yo soy una teticaída. Me siento feliz de serlo en esta etapa porque es por un propósito muy especial y muy amoroso. Estoy amamantando a mi hija y este proceso hace que las ‘puchecas’ no estén en el lugar que estaban antes, pero es un proceso natural que me disfruto”.

Pero ‘Tatan’ tampoco se quedó a atrás, él respondió en los comentarios de la imagen "caída del cielo".