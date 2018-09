La verdadera y polémica razón del final de 'Muy Buenos Días' /

Recientemente la Defensora del Televidente Consuelo Cepeda dio a conocer los detalles de la verdadera razón de la salida de 'Muy Buenos Días', esta podría convertirse en una nueva polémica sobre la verdadera razón del despido del programa.

Sucedió en medio de un nuevo episodio de Tu tele, donde Cepeda no pudo callar más y aseguró que el escándalo hecho por Jota Mario Valencia no tenía sentido.

¿La razón? Él ya sabía que los mismos televidentes estaban pidiendo el final de este programa.

“Lo digo abiertamente, Jota Mario ha hecho un escándalo espectacular y les cuento, dice: ‘Yo no sé ni por qué me voy’. Sí señor, él sabe por qué se va, él sabe que se agotó el proyecto, que la Defensoría lleva recibiendo como 7 u 8 años cartas diciendo: ‘No más, no más, no más (Muy buenos días).

"Y por fin se dio el momento, y él dice que no sabe por qué. Hay que abrir espacios, hay que dejarlo, hay que sentir alegría por las nuevas generaciones”, afirmó cepeda.

Además, la defensora agregó que Jota Mario tiene un ego que le pasó una mala jugada.

"Le dijimos que no íbamos a contar que le dijimos que se fuera, queríamos que saliera por la puerta grande, es un animal de la televisión, lo digo en el buen sentido de la palabra, pero el ego se lo comió".

Las palabras de la defensora del televidente pueden convertirse en una nueva polémica frente a las verdaderas razones del despido del programa, además, Jota Mario no se ha pronunciado al respecto.