¡Sin nada de ropa! Elizabeth Loaiza retó a Instagram con esta picante foto

Elizabeth sigue desafiando las normas de la red social Instagram publicando fotos en los que aparece totalmente desnuda.

“¡Sabes que es la indicada porque cuando la ves te dan ganas de agarrarla de la mano y no de las nalgas!”, el texto con el que acompañó la imagen en la que muestra su trasero.

Por otro lado, Loaiza ha revelado cuantas cirugías ha se ha hecho para lograr su escultural cuerpo.

“Me operé la nariz no por gusto, una vez hubo una pelea en una discoteca, no conmigo, yo no tenía nada que ver, me la partió un tipo y a los 3 años me estaba molestando para respirar, me tocó operarme un huesito que se me estaba saliendo", lo reveló un medio de televisión.

Además confirmó que se realizó el aumentó de los senos ya que no tenía nada y ha sido la mejor decisión que ha tomado.