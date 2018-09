Jennifer Lopez bailó muy sensual al ritmo de 'I Like It' /

Jennifer Lopez sigue sorprendiendo a todos sus seguidores con sus sensuales pasos de baile, en esta oportunidad la puertorriqueña nuevamente deja a todos con la boca abierta.

Después de conquistar Las Vegas en una de las últimas funciones de su show All I Have, la cantante dio una fiesta en el backstage, y como suele acostumbrar, la diva del Bronx lució sus espectaculares movimientos entre amigos y al ritmo de 'I Like it' de J Balvin, Cardi B y Bad Bunny.

Con un vestido negro con algunas transparencias la cantante de 49 años se robó las miradas de todos los que la acompañaban, además, el video tiene miles de comentarios de usuarios que halagan su belleza y su sensual baile.

A continuación podrá ver el video: