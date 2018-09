Inesperado final, un niño fue arrollado y esta fue su reacción /

Un niño vivió un angustioso momento cuando se encontraba jugando en la calle y se amarraba los cordones de sus zapatos.

El hecho ocurrió en India, el niño estaba sentado en el suelo cuando una mujer sin darse cuenta le pasó por encima su carro y emprendió la marcha.

Por suerte, el niño no sufrió ninguna herida, no tuvo ni un rasguño en su cuerpo, además, tras ser atropellado se levantó y salió corriendo como si no hubiera pasado nada.

El video ha causado sensación en las redes sociales, los comentarios de los usuarios son de total asombro y celebran la fortuna que tuvo el niño tras salir ileso.