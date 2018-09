Duque no se compromete con la ‘Súper Corte’

Desde Nueva York, el presidente Iván Duque aseguró que el gobierno tiene su propia reforma a la Justicia por lo que se abstuvo de acompañar la propuesta de una súper corte que unifique los seis tribunales judiciales existentes de cierre: Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Jurisdicción Especial para la Paz y Consejo Nacional Electoral.

“Creo que lo que hay que iniciar rápidamente es el debate en las comisiones y ver cómo llegamos también con la participación de las Cortes a una reforma que produzca resultados, que beneficie al país y que permita hacer cambios de fondo que se traduzcan en una mejor justicia para los colombianos”, dijo Duque.

Agregó el mandatario: "Yo no soy amigo de la inmunidad parlamentaria, creo que Colombia avanzó mucho, siempre he defendido que ese tipo de fueros no deben existir. Lo que debe existir son todas las garantías procesales, la doble instancia, lo que garantiza un debido proceso pero no soy amigo de inmunidades".

Así mismo, el presidente señaló que es respetable lo que ha planteado la senadora Paloma Valencia.

“A mí me parece que a eso no hay que darle el tinte de ser controversial, creo que es una idea de una senadora que merece respeto, como la que ha presentado también el partido Cambio Radical me merece respeto”, dijo.