Benedetti denuncia en el Congreso que le hackearon su celular

En medio de la sesión que se adelantó en la Comisión Primera del Senado en donde se debatió la Reforma Política, el senador Armando Benedetti denunció que su celular fue hackeado y monitoreado por alguien extraño.

“Me di cuenta de que me hackearon mi celular y estoy muy preocupado porque ya la situación está pasando de castaño a oscuro. Uno afortunadamente tiene cómo defenderse, pero yo creo que ya es muy grave”.

Me hackean el teléfono,me borran toda la info digital, violan reserva del sumario,debido proceso y presunción de inocencia, linchamiento público, seguimientos a mis hijos y a mí, me investiga quien no debe. ¿Ante quién puedo acusar al fiscal para que mis dchos sean restablecidos? pic.twitter.com/3O7Y71tojV — Armando Benedetti (@AABenedetti) 27 de septiembre de 2018

Durante su denuncia el senador les dijo a sus compañeros que ya estaba cansado de esa situación y que no sabía a qué instancia acudir para dar a conocer lo que está pasando.

Lea también: Representante del CD denunció amenazas contra él y su familia

“Ante quién denuncio yo, a quién le cuento lo que me está pasando y quién garantiza mis derechos. El fiscal me ha investigado cuando no tiene por qué hacerlo. Yo no soy un tipo cobarde, pero empiezo a sentir miedo, porque no sé a dónde voy a denunciar esto que está pasando”.

Insisten al CNE que reconozca personería jurídica a Colombia Humana

Reiteró que el fiscal Néstor Humberto Martínez está dedicado a buscar situaciones para involucrarlo en escándalos mediáticos pero que no hay prueba alguna en su contra.

“Yo he sido víctima de violación de la reserva del sumario, falta de garantías linchamiento público y sin pruebas. Han hecho seguimientos a mis hijos y en mi contra”.