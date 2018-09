Conozca la razón por la que Lady Gaga solía fingir ser su mánager

Puede que ahora sea una de las estrellas del pop más distintivas, exitosas e icónicas de la historia del género, pero al igual que les ha ocurrido a numerosas artistas de su categoría, la cantante Lady Gaga tuvo que recurrir a su ingenio y a alguna que otra travesura en los inicios de su carrera para ser tomada en serio por los mandamases de la industria y, sobre todo, de los clubes nocturnos neoyorquinos en los que se dio a conocer como solista.

"Con 19 años o así solía llamar por teléfono y decía: 'Hola, soy el mánager de Lady Gaga, está muy de moda ahora mismo y tiene mucho potencial. Me gustaría reservar la actuación de las diez si es posible'. Fingía que era mi propio agente para tratar de asegurarme los mejores números de la noche", ha revelado la intérprete a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, donde no ha tenido reparo alguno en imitar el particular acento inglés que solía poner para dar credibilidad a su 'personaje'.

En la misma conversación, la afamada vocalista, quien pronto estrenará su primera película como protagonista -el musical 'Ha nacido una estrella'-, ha recordado al público que en un principio su principal objetivo profesional era el de meter cabeza en el mundo de la interpretación -como demuestra el pequeño papel que consiguió para un capítulo de 'Los Soprano' cuando tenía 15 años-, por lo que la música acabó convirtiéndose en su mejor refugio después de encadenar varios fracasos en sus procesos de casting.

"Cuando tuve de verdad claro que quería ser artista y me dispuse a iniciar mi trayectoria, decidí probar suerte en la música porque como actriz me resultaba imposible encontrar trabajo. Así que salí a la calle y me puse a recorrer Nueva York con el piano a cuestas, llamando a todas las puertas que pudieran abrirse a mi paso", ha explicado la diva de 32 años en la misma entrevista.