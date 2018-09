Entre risas y nostalgia Santiago Alarcón recuerda su niñez en Medellín

El recordó ‘Germán es el Man’ hizo memorias a través de su cuenta de Instagram, donde luce un look “Nea” como el mismo afirmo en la descripción de la postal.

Alarcón recordó su infancia con un emotivo mensaje donde homenajeo a su padre y a sus amigos de infancia quienes fallecieron debido a la violencia que se presentó en la época en las comunas de Medellín.

“Diferentes barrios me formaron Campo Amor, Campo Valdés, Aranjuez, Manrique, Gratamira, Girardot, Sonsón y Girardota también me vieron correr por sus calles. ¡Fueron los años más felices de mi vida! Aún me quedan muchos amigos de esas épocas, pero a otros Nunca más los volví a ver, esa Medellín oscura apagó sus vidas, entre esas valiosas vidas la de mi Papá”, agregó el antioqueño.