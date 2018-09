Definidas las semifinales de la Copa Águila; Millonarios define en casa

Quedaron definidas las semifinales de la Copa Águila, Atlético Nacional, Millonarios, Once Caldas y Leones buscarán el título y de paso un cupo a la Libertadores del próximo año.

Nacional fue el primer equipo en lograr la clasificación tras dejar en el camino a Junior. Entre tanto Millonarios igualó anoche en El Campín 1-1 con Jaguares y en la definición por penaltis ganó (3-1).

Por su parte el Once Caldas y Santa Fe tras el 0-0 en la ida y vuelta, también se fueron a los cobros desde los 12 pasos y el local se impuso (6-5). Mientras que por la misma vía, Leones en Techo tras el 3-3, logró el paso con un (4-2) por penaltis.

3 de octubre

Semifinal 1

*Once Caldas vs Millonarios FC

Semifinal 2

*Leones FC vs Atlético Nacional

PARTIDOS DE VUELTA

10 de octubre

*Millonarios FC vs Once Caldas

*Atlético Nacional vs Leones FC

3 de octubre

Semifinal 1

Once Caldas vs Millonarios FC

Semifinal 2

Leones FC vs Atlético Nacional

COPA AGUILA 2018SEMIFINALESPARTIDOS DE VUELTA

10 de octubre

Semifinal 1

Millonarios FC vs Once Caldas

Semifinal 2

Atlético Nacional vs Leones FC