Corte niega medicamentos a venezolano por estar en situación ilegal

La Corte Constitucional le negó a un joven venezolano de 24 años que le diagnosticaron VIH Sida medicamentos que necesita para calmar los síntomas que la enfermedad le genera a diario.

La negación se da, porque el joven está en el país de manera irregular y se le ha atendido cuando ha sufrido algunas urgencias. De hecho, fue por esa primera atención que se le pudo diagnosticar la enfermedad.

Insiste la Corte, que los extranjeros tienen derecho a la atención en salud cuando están en riesgo, así no estén legalmente en el país, pero cuando se trata de atención que no es urgente, debe cumplirse con los requisitos legales.

“Los extranjeros que busquen recibir atención médica integral –más allá de la atención de urgencias–, en cumplimiento de los deberes impuestos por la ley, deben cumplir con la normatividad de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, dentro de lo que se incluye la regularización de su situación migratoria. Finalmente, el concepto de urgencias puede llegar a incluir en casos extraordinarios procedimientos o intervenciones médicas, siempre y cuando se acredite su urgencia para preservar la vida y la salud del paciente”, se lee.

En el caso particular, aunque la Corte ha hecho excepciones en entrega de medicamentos cuando son urgencias -porque la regla es no darlos-, el médico no la conceptuó, incluso señaló que es asintomático, por lo que “no es posible determinar que se esté ante un evento apremiante que, como tal, conduzca a exceptuar dicha regla general”.

Sin embargo, el tribunal reconoce su situación de vulnerabilidad y por ello le pide a la Defensoría acompañarlo en todo el proceso para que pueda regularizar su situación migratoria.