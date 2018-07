Los actores de "Guardians of the Galaxy" piden el regreso de James Gunn

El reparto de la saga "Guardians of the Galaxy" pidió a través de una carta publicada en las redes sociales el regreso de James Gunn como director de la tercera entrega de la franquicia, después de que el estudio Disney lo despidiera por comentarios inapropiados en Twitter.

"Aunque no apoyo las bromas inapropiadas que James Gunn hizo años atrás, es un buen hombre", escribió el actor Chris Pratt en su perfil oficial de Instagram. "Personalmente, me gustaría verlo de nuevo como director del Volumen 3", añadió.

Vea también: La respuesta de la esposa de Falcao a quien critica sus senos

El intérprete incluyó en su publicación la misiva firmada por Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper, Sean Gunn, Vin Diesel, Pom Klementieff y Michael Rooker.

"Apoyamos por completo a James Gunn -comienza la carta-. Todos estamos sorprendidos por su abrupto despido la semana pasada y hemos esperado intencionadamente diez días para responder con la intención de pensar, rezar, escuchar y debatir sobre lo ocurrido".

Gunn se había hecho cargo de la dirección de "Guardians of the Galaxy" (2014) y de su secuela "Guardians of the Galaxy Vol. 2", dos cintas pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel.

La primera cinta recaudó en todo el mundo 773 millones de dólares, mientras que la segunda se embolsó 864 millones.

Estaba previsto que el rodaje de "Guardians of the Galaxy Vol. 3" comenzara antes de final de año.