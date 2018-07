Razones por las cuales perdonamos una infidelidad

La pregunta inicial de la encuesta fue ¿si usted fue infiel, perdonaría la infidelidad de su pareja? A lo que muchos respondieron sí.

Ashley Madison, una red social para parejas, ha realizado está encuesta a tanto hombres como mujeres y más de la mitad de los hombres (59%) y las mujeres (51%) que respondieron dicen que es más probable que perdonen a su pareja si llegaran a ser infieles, a que su pareja los perdone a ellos. Muchas veces las personas son infieles para llenar algo que falta, pero su intención no es necesariamente salir de su matrimonio o abandonar su vida hogareña.

Vea también: El provocativo mensaje de Natalia París semi desnuda

Luego se preguntó ¿cuáles serían las principales razones para no divorciarse de una pareja que los engañó?

Los hombres respondieron:

No me gustaría que mis hijos pasen por eso: 26%

Todavía la amo - 25%

Razones financieras: 20%

Podría perdonarla - 18%

Las mujeres respondieron:

Razones financieras: 30%

No me gustaría que mis hijos pasen por eso: 25%

Todavía lo amo - 24%

Podría perdonarlo - 15%

"Aunque tienden a ser similares, las razones por las que los hombres y las mujeres son infieles no son siempre las mismas", dice la doctora Tammy Nelson, terapeuta sexual y de relaciones y autora de The New Monogamy.