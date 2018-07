Alejandra Azcárate revela la rara enfermedad que padece

Por medio de un video, publicado por la revista TVyNovelas, se conoció la enfermedad que padece la actriz Alejandra Azcárate.

Alejandra empezó a ver unas manchas en la piel muy particulares que le empezaron a salir por varias partes del cuerpo.

Vea también: Así lucía Johanna Fadul cuando estaba en 'Padres e Hijos'

Luego de varios exámenes resultó que la también humorista padece de vitíligo.

"Me resultó una afección bien severa en la piel y me tocó ponerme en manos de expertos. En ese momento pensé, honestamente, que era cuestión de, qué se yo, unas manchas blancas, ahí exóticas, que habían aparecido porque sí. […] No le paré bolas, pero luego me tomaron una biopsia del borde del brazo y resultó ser vitiligo", mencionó la actriz en el video.

Luego de llorar y pensar que se iba a convertir en “un dálmata” pensó que se debía relajar y ser positiva ya que de eso no se iba a morir.

Y luego explicó de qué se trata esta enfermedad :“para quienes no saben, se los cuento que yo tampoco tenía ni idea, el vitiligo es como una reacción que presenta la melanina, donde todo el ejército inmunológico hace como un corto circuito porque sí; supuestamente por estrés, que yo pensé que esa joda no existía”, añadió al video.

Y terminó con: “Conclusión de la historia, a las neuronas no le salen manchas, entonces, lo que uno cultive aquí, el engrandecimiento de uno desde adentro, lo que pueda aprender, vivir, experimentar, es atemporal y no cambia de color”.

Vea el video completo aquí.