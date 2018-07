Torres: "Fue difícil ver como se acercaba el Mundial y no estaba ahí"

El volante colombiano que milita en el Alavés de España, Daniel Torres, dialogó con el diario Marca sobre varios temas, entre ellos su adaptación al fútbol europeo, la situación de Yerry Mina y el no haber sido tenido en cuenta para el Mundial.

Sobre la nueva temporada en Europa, Torres afirmó que tiene "máxima ilusión en los nuevos objetivos y nuevas esperanzas tanto en lo grupal como en lo personal. Se recargó muy bien en el espacio que tuvimos de vacaciones y ahora venimos con todo para dar lo mejor".

Respecto al tema de la adaptación al fútbol europeo, puntualizó:

"Creo que ha sido duro. Ha sido difícil poderme acoplar y adaptar al fútbol europeo, pero también me he visto que me ha ayudado demasiado, no solamente en lo profesional, también en lo personal, y estoy muy agradecido con Dios por este tiempo que he podido vivir. Seguramente, profesionalmente no ha sido como se esperaba, pero creo que esas pequeñas caídas y altibajos que pude tener me ayudaron a formar a mi carácter y a crecer".

Al ser preguntado sobre si le gustaría volver a la Selección Colombia, el volante aseguró:

"Sí, claro. Fue uno de los golpes duros que podía tener. En el Mundial de Brasil quería estar pero no había sido convocado todavía para la Selección, eso lo llevé mejor. Pero ahora, en Rusia, el hecho de haber competido con ellos, haber jugado eliminatorias y Copa América y quedarme unos meses antes fuera viendo como se acercaba el Mundial y no estaba ahí, es algo difícil. Pero es el plan del señor, descansar y tratamos de apoyarles y orar por ellos porque sabemos que lo necesitan".

Finalmente, sobre el tema de su compatriota Yerry Mina, afirmó:

"Yerry es un niño. Es un niño que le ha tocado asumir un rol de adulto. Es un gran jugador, es un jugador que se ha atrevido. Su personalidad y forma de ser es transmitir alegría, aún en el juego. Una de las cosas que le pudo haber costado es eso, no poder ser como es él, tener que regirse a una forma de ser de la institución. Es razonable por lo que es el Barcelona como institución. Creo que tiene un gran futuro, en la Selección se pudo ver como es él y se vio un gran rendimiento. Confiando en el señor que le vaya muy bien. Bien sea si sigue en el Barcelona o si tiene otra oportunidad en otro club".