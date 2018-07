Netflix llega recargado en Agosto

Netflix llegará recargado con series, películas, caricaturas y documentales para pasar momentos agradables con tus amigos y familiares o inclusive solo sentado o acostado por horas hasta cansarte.

Esta plataforma ofrece una extensa variedad de películas y series. Precisamente para Agosto, la plataforma anunció una serie de estrenos que harán de su mes más entretenido.

Aquí están las nuevas series para el mes de Agosto:





3 de Agosto

'I am a killer', una serie documental sobre condenados a muerte.

'Fariña': Serie española de Antena 3 sobre narcotrafico.

'En marcha'

4 de agosto

'Flavors of Youth: International Version'.

5 de agosto

'The Joel McHale Show' Parte 2.

7 de agosto

'Ray Donovan' T5

'Historias de Chesapeake' T3.

10 de agosto

'La casa de las flores', serie mexicana.

'Insatiable':

'72 animales peligrosos: Asia'

'Afflicted'.

'All about the Washingtons'

'Million Pond Menu'

17 de agosto

Des (encanto), la nueva creación de Matt Groening; creador de los Simpsons y de Futurama.

'Ultraviolet'

'Magic for humans'

'Stay Here'

Por su parte la plataforma también estrenará algunos éxitos que tras pasar por cartelera, llegarán al catálogo de Netflix. Esto ademas de algunos estrenos originales de producción propia.

'Hija de su padre': Estreno: 3 de agosto.

Esta nueva película de Netflix es protagonizada por Kriten Bell y Kelsey Grammer, 2 personajes adictas al trabajo que no han tenido una buena relación de padre e hija. La boda de Bell cambio el rumbo de su vida, pues su prometido la dejo plantada en el altar y decide ir al viaje de su luna de miel con su adicto padre, superando obstáculos para fortalecer su relación familiar.

Otras películas

1 de agosto

'Aliados'

'Jack Reacher: nunca vuelvas atrás'

'Superfumados'

'El día de mañana'

'Hope Floats'

Los pingüinos del Sr. Poper'

'Sed de mal'

'Crank: Veneno en la sangre'

'For Keeps ¡La que hemos armado!' '

'Regreso al lago azul'

'Gigantes hacia la victoria'

'Christine'

'El padrastro'

'A Chinese Odyssey (Parte I y Parte II)'

'Legend of The Fist : The Return of Chen Zhen'

'Invisible'

2 de agosto

'Si fuera fácil'

'Para sempre Chape'

3 de agosto

'La segunda vida de Brij Mohan'

7 de agosto

'Contratiempo'

'Chennai Express'

8 de agosto

'Inferno'

9 de agosto

'Una pandilla de pillos'

'Perdida'

10 de agosto

'El paquete'

'Monster Trucks'

'The Birth reborn'

11 de agosto

'Session 9'

17 de agosto

'A todos los chicos de los que me enamoré'

'El autor'

23 de agosto

'Hannibal'

'The Lodgers'

24 de agosto

'The After Party'

'xXx: reactivated'

'Ant-Man'

'Meet the Blacks'

29 de agosto

'Love actually'

'Bridget Jones: Sobreviviré'

'La milla verde'

'One day'