Andrea Nieto es una resentida a la que le quedó grande el Sena: Santos

A 11 días de que deje la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos arremetió de manera sorpresiva en contra de María Andrea Nieto, quien estuvo al frente del Sena y quien denunció la existencia de cuotas políticas en esa institución bajo la presunta participación del secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada Gil, en noviembre de 2017.

Santos, a quien nunca se le había oído referirse a ese tema tan certeramente, calificó a Nieto como resentida. "El puesto le quedó grande, así de sencillo le quedó grande, nos tocó removerla y se fue muy resentida. Comenzó a darle a una emisora unas informaciones de corrupción y robos que no tienen nada que ver con la realidad", dijo el mandatario.

Santos dijo en Cartagena que ordenó a Alfonso Prada, a pesar de que estar salpicado y señalado directamente en el escándalo, investigar las denuncias que se hicieron. Por supuesto Prada nunca encontró nada y por eso Santos reiteró en Cartagena que fueron inventos de la exdirectora del Sena.

“Les solicité a los órganos de control investigar tales contratos, acción que, posteriormente, no encontró ningún acto dudoso o de corrupción a nivel contractual. Le dije a Alfonso Prada que me hiciera el favor y me investigaran todos los contratos del Sena que se firmaron en mi Gobierno. Lo hicieron y no encontraron nada. Las investigaciones dieron concepto favorable sobre la administración de los recursos".

María Andrea Nieto reapareció recientemente asegurando que Alfonso Prada estaría dejando funcionarios en el Sena atornillados para que Iván Duque no pueda removerlos al momento de posesionarse como presidente.