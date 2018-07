Duque deberá resolver el ‘chicharrón’ de la alcaldía en Cartagena

Ante los rumores que se habían generado en los últimos días sobre la posibilidad de que el presidente Juan Manuel Santos expidiera un decreto nombrando al nuevo alcalde de Cartagena, el propio mandatario le salió al paso a esas versiones e indicó que no lo hará y que le corresponderá al siguiente Gobierno hacer ese trámite.

“Soy el menos interesado en firmar otro decreto nombrando un nuevo alcalde porque ya me da vergüenza hacerlo. Llevo 14 decretos firmados en siete años para nombrar alcaldes en Cartagena y no lo quiero hacer, no voy a nombrar nuevo alcalde y será una responsabilidad del nuevo Gobierno”, dijo Santos durante un evento en esa ciudad en donde se entregó una sede del Sena.

Lea también: Cartagena nuevamente en incertidumbre políticoadministrativa

Así las cosas, el Partido Conservador deberá enviar una terna para que el gobierno saliente o entrante designe a un nuevo alcalde en reemplazo de Antonio Quinto Guerra, quien ganó las alecciones atípicas el pasado 6 de mayo pero días después fue suspendido por unas medidas cautelares que dictó el Tribunal Administrativo de Bolívar por una demanda que presentó la Procuraduría.

Por ahora Yolanda Wong Baldiris es la alcaldesa encargada de esa ciudad