Aumentaron las quejas contra las EPS

Las peticiones, quejas, reclamos y denuncias reportadas por los usuarios ante la Superintendencia de Salud, en el mes de junio comparadas con el mismo periodo el año anterior, se incrementaron en un 8 por ciento.

Según la entidad, el principal motivo de reclamo es el no poder acceder al servicio de salud requerido, seguido de los trámites administrativos, falta de oportunidad en la prestación del servicio, no reconocimiento a las prestaciones económicas y la no disponibilidad del recurso humano e infraestructura para la atención.

Asimismo, el mayor número de reclamos en el régimen contributivo se presenta en las entidades Cruz Blanca, Coomeva, Servicio Occidental de Salud, Comfenalco Valle y Medimás.

En el régimen subsidiado durante este mes se registra por número de casos, Comfacundi, Ecoopsos, Capital Salud, Cajacopi y Medimás y Nueva EPS.