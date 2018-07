Piden al Consejo de Estado que se suspenda la Consulta Anticorrupción

Una demanda ante el Consejo de Estado pide que se suspenda la Consulta Anticorrupción programada para el próximo 26 de agosto como medida cautelar. La demanda la interpuso el abogado Jefferson Dueñas, pues para él, el Consejo de Estado debe revisar la viabilidad de la pregunta número uno. Precisamente la que dice lo siguiente: ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos fijando un tope de 25 salarios como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?

Lea también: Duque ratifica respaldo a la consulta anticorrupción

Para Dueñas, así se vote que sí, esto no se puede realizar: "No tiene mucho sentido hacer una consulta que al final, en vía jurídica no se va a poder producir y sí se va a perder una cantidad de plata importante (más de 300 mil millones de pesos) y se van a defraudar las expectativas de los ciudadanos. Por eso la idea es blindarla desde de antes".

Lea también: Carrillo y Duque impulsarán estatuto contra la corrupción

Lo que afirma es que la Constitución y la ley prohíben que mediante consulta popular se modifique el régimen de los servidores públicos, y especialmente de los congresistas. Explica que mediante ese mecanismo no se pueden modificar temas que han sido iniciativa exclusiva del Gobierno y es un aspecto que ya ha avalado la Corte Constitucional. Pero entonces, ¿qué se podría hacer para modificar los salarios de los congresistas?

Lea también: Corjusticia inició campaña por la abstención en la consulta Anticorrupción

"Si yo quiero modificar la forma de asignación salarial de los congresistas requiero modificar la constitución y eso se hace por acto legislativo, por asamblea nacional constituyente o por referendo, pero no por consulta popular", señala.

La petición se radicó esta semana en el Consejo de Estado por lo que será el que tendrá que definir qué hacer.

Lea también: Jueces y magistrados invitan a la abstención en consulta anticorrupción

"La Consulta Anticorrupción es bien intencionada, pero la pregunta uno es jurídicamente inviable. Lo que yo busco es que el Consejo de Estado depure la consulta de alguna manera para blindarla, y que lo que se apruebe sea lo que es viable", agrega.