Farc no radicó carta de renuncia de Iván Márquez al Senado

Aunque la Farc pidió cita a las 5 de la tarde de este viernes para radicar la carta de renuncia de Iván Márquez a su curul en el Senado, Carlos Antonio Lozada llegó a la secretaria general del Senado para informar que dicho documento no se radicaría y que se podía continuar con el proceso de pérdida de investidura si ese era el procedimiento indicado.

Caracol Radio conoció con fuentes cercanas a Iván Márquez, que está en el departamento del Caquetá, que la carta fue enviada y que por decisión de algunos integrantes del nuevo partido político no se radicó.

Según integrantes del Consejo Político Nacional de la Farc, la decisión de Márquez no es acorde al espíritu del acuerdo de paz y por eso decidieron que si no quiere posesionarse debe asumir las consecuencias y afrontar el proceso en el Consejo de Estado en donde se le podría decretar la muerte política por no asumir su curul.

“Hubo un anuncio de que se radicaría la renuncia de Iván Márquez a la condición que le declaró el Consejo Nacional Electoral, pero ese documento finalmente no se radicó y por eso es posible que en las próximas horas se consolide la causal de pérdida de investidura”, dijo el secretario del Senado Gregorio Eljach.

Carlos Antonio Lozada dijo a la salida del Congreso que su visita al legislativo obedecía a la reclamación de su credencial, pero ya se la habían entregado en este semana y su presencia realmente obedeció a transmitir el mensaje del partido sobre el caso de Márquez.

Por esa razón Gregorio Eljach elaboró una constancia en la que afirma que no se radicó la carta de Iván Márquez y ese sería el paso previo para remitir el caso al Consejo de Estado.