Santrich exige a la Cámara posesión como representante

A la presidencia de la Cámara de Representantes llegó una carta dirigida a Alejandro Chacón, quien preside la corporación, en la que Jesús Santrich le exige que lo posesione como representante a la Cámara por el Atlántico, según él, por no tener impedimento alguno para estar en el legislativo.

“Me presento a usted para posesionarme y asumir el ejercicio de mis funciones parlamentarias, en consecuencia hago manifestación expresa que mi voluntad es aceptar la curul designada por el Consejo Nacional Electoral por medio del cual se me expide credencial como representante a la Cámara por el partido Farc”, dice Santrich en la carta.

Sin embargo Santrich no tiene en cuenta que está recluido en un centro carcelario y vinculado a un proceso por presunta relación con el narcotráfico.

Asegura que no tiene impedimento alguno para legislar.

“Expreso que legal y constitucionalmente no tengo ningún impedimento para tomar posesión del cargo que se me asignó, ya que no incurro en los artículos 279, 280 y 296 de la ley 5 de 1992 en los cuales se determina el concepto de inhabilidades”.

Por ahora la presidencia de la Cámara no ha dado respuesta a esta solicitud, pero Caracol Radio conoció que se harán todas las consulta jurídicas para responder a la carta del excomandante guerrillero.