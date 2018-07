Piden a Santos agilizar operación de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos

La Jurisdicción Especial para La Paz y la Comisión de la Verdad le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos agradeciéndole por su labor para poner en marcha el Sistema de Verdad Justicia Reparación y no Repetición, pero señalaron que están preocupados porque aún no entrado funcionar la Unidad de Búsqueda de Personaste Desaparecidas.

“No obstante vemos con preocupación que el proceso de la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas carece de herramientas normativas básicas esenciales, sin las cuales no puede dar inicio efectivo a sus tareas de carácter humanitario fundamental para el funcionamiento pleno del sistema de verdad justicia reparación y no repetición”, se lee en la misiva.



En consecuencia, señalan, “con el mayor respeto queremos solicitarle impulsar de manera urgente la concreción de este proceso fundamental para el cumplimiento de los operativos del sistema y la reglas y la realización del propósito de paz y reconciliación tan acertadamente orientada por usted”.



La unidad no ha empezado a funcionar porque falta que firmen los decretos que establecen su estructura de planta y nomenclatura. Las únicas firmas que faltan para estos decretos son las del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia.