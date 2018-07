La Junta del Banco de la República que recibe el presidente Iván Duque

En el caso del Gobierno entrante de Iván Duque, esa tarea fácil podría tener tropiezos, pues la mayoría de los integrantes de la actual Junta Directiva mantienen una línea cercana a quién los nombró: el presidente saliente, Juan Manuel Santos.

El gerente del Emisor, Juan José Echavarría quien nació en la ciudad de Medellín, es ingeniero administrativo y doctor en economía de la Universidad de Oxford, trabajo estrechamente con el actual Gobierno Nacional y llegó al Banco de la República con el aval del presidente Santos. Gerente general del Banco de la República desde enero 2017

También llegaron como codirectores del Banco de la República con el respaldo del actual Jefe de Estado; Ana Fernanda Maiguashca quien es economista y fue viceministra Técnica del Ministerio de Hacienda desde enero de 2012 hasta febrero de 2013.

Gerardo Hernández, es abogado de la Universidad de los Andes, especializado en Derecho Administrativo del Colegio Mayor del Rosario y adelantó estudios de economía en el New School for Social Research de New York. Miembro de dedicación exclusiva del Banco de la República desde el 15 de marzo de 2017.

José Antonio Ocampo es economista con un Ph D en economía de la Universidad de Yale, diciembre de 1976 y un B.A en economía de la Universidad de Notre Dame. Llegó al Banco de la República a mediados de 2017.

Carolina Soto Losada es economista de la Universidad de los Andes y fue alta consejera presidencial para el Sector Privado y Competitividad desde 2015 en el Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos. Se posesionó el 26 de julio de 2018.

Juan Pablo Zarate es economista de la Universidad de los Andes y es codirector de la Junta Directiva del Banco de la República desde 2009 hasta la fecha. Fue designado por el expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

Hay que señalar que cada codirector del Banco de la República tiene un periodo fijo de cuatro años y puede ser reelegido por tres periodos consecutivos.