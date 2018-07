Nairo: "Me dolía todo el cuerpo, la cadera y casi no podía dar pedales"

Nairo Quintana (Movistar) ha acusado la fuerte caída que sufrió en la etapa de este jueves como uno de los grandes causantes del tiempo perdido este viernes.

"Me dolía todo el cuerpo, la cadera y casi no podía dar pedales y por eso no he podido seguir el ritmo de los mejores en la clasificación general", dijo.

"En el momento que me he quedado el objetivo era perder el mínimo tiempo posible. A ver cómo amanece este sábado el cuerpo para ir a tope en la contrarreloj", comentó.

Sobre el ataque de su compañero Mikel Landa en la ascensión del Tourmalet, a 100 kilómetros del final, ha explicado: "La estrategia del equipo era que saliera él o que saliera yo y luego a ver que pasaba".

"La etapa ha sido muy dura y todos hemos pasado un día muy duro", ha insistido a la conclusión de la decimonovena etapa del Tour 2018.