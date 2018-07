Empleadores no reintegrarán a embarazadas si desconocían su estado

La Corte Constitucional, al revisar tres casos en los que mujeres argumentaron ser discriminadas porque fueron despedidas y estaban embarazadas, señaló que se debe cumplir con una condición para que se protejan los derechos que se adquieren cuando se está en esa condición.

En dos de los procesos pasó algo similar: fueron terminados sus contratos pero los empleadores desconocían su estado de embarazo, incluso las mismas mujeres se dieron cuenta de que estaban en gestación días después de los despidos.

Esta situación generó que la Corte estableciera un nuevo parámetro: “cuando el empleador no tiene conocimiento sobre el embarazo y el contrato laboral termina, no se puede alegar que existe discriminación y por ende no se aplica el fuero de maternidad”.

Considera la Corte “es excesivo exigir a los empleadores que las reintegren, paguen su licencia de maternidad y las cotizaciones a la seguridad social”.

Eso sí, la Corte ordenó en el tercer caso al empleador que reintegre a la trabajadora porque sabía que estaba embarazada.