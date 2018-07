“No se leen los decretos”: Santos a los gremios

El presidente Juan Manuel Santos enfrentó los señalamientos del Consejo gremial frente al Proyecto de decreto que redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta y fija normas para la protesta social.

“Si se leyeran el proyecto de decreto no es nada diferente al cumplimiento del fallo de cumplimiento de la Corte Constitucional. Reconoce el derecho de acceso que tienen los indígenas a los predios donde están los sitios sagrados, es algo perfectamente normal”, dijo Santos.

Agregó: “Esto es una orden de la Corte Constitucional. El proyecto de decreto no hace referencia en ningún momento a la consulta previa, no hay autoridad ambiental a las autoridades indígenas. Cualquier insinuación de eso se quitó”.

Frente a la polémica que se ha desatado por la eventual regulación de la protesta social el presidente Santos señaló que se está haciendo una reagrupación de normas ya existentes.

“Respecto a la protesta social, no es nada diferente a recoger en un decreto lo que ya está en la ley disperso en muchos decretos, no se agrega un ápice. Se viene discutiendo hace más de un año, además está en los acuerdos de paz. No hay absolutamente nada nuevo”, dijo Santos en entrevista exclusiva.

Finalmente el mandatario reveló que el decreto de comunidades étnicas, que también ha sido cuestionado, no se va a expedir por falta de tiempo.