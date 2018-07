Los detalles inéditos de la documentación desclasificada del proceso de paz

El presidente, Juan Manuel Santos aseguró que se que presenta toda la historia del proceso a través de documentos que, “no se habían revelado para evitar entorpecer el avance de las discusiones”.

Entre ellos todos los detalles, actas, cartas, fotografías y otros sobre la fase exploratoria, “que cuál fue la agenda, qué se habló inicialmente, quiénes fueron, dónde se reunieron, todo eso se podrá saber ahora con detalle, porque en la Biblioteca reposarán las actas originales de esas reuniones”.

Se publicó la agenda general que las Farc llevó en un primer momento para la negociación que no fue aceptada por el gobierno, en la que propusieron “una agenda abierta que no dejaba explícito el tema de la dejación de armas. Desde luego, a eso le dijimos que no, y fue lo que provocó la más grande crisis de esa fase”.

Están evidencias de las discusiones en las diferentes fases de los diálogos y los puntos de la agenda, como la insistencia en cambiar el modelo económico, intervenir los Tratados de Libre Comercio o limitar la inversión extranjera, así como reestructurar el Estado, reformar el sistema político y electoral, cambiar la elección de los jefes de los organismos de control o de la composición de las Fuerzas Militares.

Se publican los detalles de la discusión que se dio luego del plebiscito con los voceros del SÍ y del NO, con las matrices de los 60 puntos que se discutieron de los que se incluyeron 58 en el acuerdo final de paz.

El ex jefe negociador de Paz, Humberto de La Calle, recordó uno de los acontecimientos que se incluyen en la publicación. “Una noche muy dura, justamente sobre el tema del narcotráfico donde prácticamente rompimos y estábamos a pocos días de las elecciones de la primera vuelta. Aún así, ni el equipo negociador, ni el presidente tuvimos la vacilación de establecer la obligación por parte de las Farc de romper todo vínculo con el narcotráfico”.

“Todos los días había una luz de esperanza y al mismo tiempo una crisis, era una especie de montaña rusa pero por fortuna salimos adelante”, consideró al destacar la importancia de esta publicación para la construcción de la memoria histórica del país.

Por su parte el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, dijo que le sorprendió la información que se publicaba en torno a los acuerdos y lo que realmente estaba ocurriendo en la mesa de negociaciones que se evidencia en los documentos desclasificados.

Advirtió que se empezaron a publicar, “documentos con intencionalidad política, documentos y versiones de las Farc y de otras fuentes, cuando el gobierno tuvo que tomar la decisión de publicar los acuerdos que se iban consiguiendo”.

“Ahora que se publican 11 tomos con toda la documentación verán una distancia muy grande de lo mucho que se publicó especialmente en redes sociales con evidente intencionalidad política y lo que realmente estaba ocurriendo en la negociación de La Habana”, consideró.

En los próximos días la biblioteca será llevada a las regiones, para compartir estas experiencias con las comunidades. Además está disponible en medios digitales para la consulta de los colombianos y la comunidad internacional.