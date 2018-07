Maluma responde a la polémica por su nuevo video

Este miércoles Maluma compartió en sus redes sociales el primer adelanto de su próximo videoclip, 'Mala Mía', en forma de una fotografía en la que aparecía tumbado en una cama y rodeado de siete mujeres ataviadas cada una de ellas con un conjunto de ropa interior más revelador que el anterior.

En cuestión de minutos la sección de comentarios de la publicación echaba humo: las críticas que ya le dedicaron por su tema 'Cuatro Babys' volvieron a resurgir y el cantante de 24 años se enfrenta de nuevo a acusaciones de misoginia y de proyectar una imagen de la mujer ofensiva en la que lo único relevante es su físico... y eso sin que nadie haya visto aún el videoclip en cuestión.

Al colombiano de 24 años no se le escapa que cualquier trabajo suyo es analizado con culpa en busca de cualquier excusa para iniciar una nueva petición de retirada o boicoteo, y no duda en utilizar esa polémica como un arma promocional en su favor. La instantánea de la discordia, sin ir más lejos, sobrepasa ya el millón y medio de 'me gusta' en la red social y la expectación ante el estreno del video no ha hecho más que aumentar.

Respecto a las reacciones negativas que sin duda provocará, él mismo reconoce que necesitaba regresar a esas raíces provocadoras, las mismas que le valieron el apodo de 'Dirty Boy' -Chico Malo o Sucio- que acostumbra a repetir hasta el cansancio en sus sencillos.

"El video de 'Mala Mía' es una bomba. La verdad es que estoy muy feliz y contento porque quedan muchos proyectos en camino. La canción con Reik, que se llama 'Amigos con derechos', 'Clandestino' con Shakira", ha explicado Maluma recurriendo a uno de sus formatos favoritos para comunicarse con sus fans: los vídeos que graba en el interior de su vehículo y comparte en la sección Stories de su Instagram. "'Mala Mía' ya está que sale, cuando menos piensen pa' la calle. Y sí, no les puedo mentir, me hacía falta ese lado malicioso, sacar el 'Dirty boy'. Por eso decidí hacer 'Mala Mía'. Vamos a ver si les gusta, la hice con todo mi corazón", ha asegurado.