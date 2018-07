Dumoulin: "Pondré a prueba a Thomas, pero las posibilidades son escasas"

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb) anunció que pondrá a prueba al líder del Tour, Geraint Thomas, en la etapa de este viernes, la última de alta montaña en Pirineos, aunque admitió que sus posibilidades de ganar la carrera francesa "son escasas".

"Creo que mis posibilidades de ganar el Tour son escasas, pero si veo una oportunidad, por supuesto, la aprovecharé. Pondré a prueba a Thomas y veremos qué es posible", dijo en meta el ganador del Giro 2017.

Dumoulin, campeón del mundo contrarreloj, tendrá otra opción de recuperar tiempo en la crono del sábado en Espelette, pero ve a su rival en plena forma.

"Thomas me puede ganar en la contrarreloj, teniendo en cuenta que está muy fuerte. Para estar seguro me harían falta dos minutos de ventaja sobre él, pero creo que eso no sucederá. A ver cómo me encuentro", concluyó.