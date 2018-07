Álvaro Hernán Prada no renunciará a su curul

El representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, ya conoció el expediente por el cual fue llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema y señaló que no tiene razones para renunciar a su curul.

“No tengo por qué renunciar. Yo lo he explicado a los medios, no tengo nada que temer, por el contrario, tengo muchas ganas de que esto se aclare pronto para demostrar no solamente mi inocencia, sino lo que trataron de hacer con un plan criminal seguramente”, señaló.

Prada, lamentó que no haya sido escuchado en versión libre antes de ser llamado a indagatoria; manifestó su extrañeza porque no es la nueva sala de instrucción la que está revisando su caso; y, desestimó las pruebas qué hay en su contra.

“Al leer parte del expediente tengo las pruebas para corroborar mi inocencia y también puede decir que efectivamente que es muy probable que se estaba fraguando un plan criminal contra el presidente Uribe, contra mí, seguramente para afectar las elecciones presidenciales”, señaló.