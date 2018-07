Proceso de Uribe por manipulación de testigos pasa a la Fiscalía: expertos

Los expertos consultados por Caracol Radio indicaron que en este caso, por tratarse de delitos del común no hay cabida para fueros especiales, por lo que Uribe sería procesado por la justicia ordinaria, es decir, Fiscalía y jueces tradicionales, sobre el particular se refirió el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla.

“Si el hecho que se investiga no fue realizado en cumplimiento de las funciones al renunciar al cargo cesaría el fuero y obviamente al cesar el fuero entraría como una persona común y corriente a atravesar esa investigación”, señaló.

En la misma línea opinó el exfiscal general de la nación, Guillermo Mendoza Diago.

“Si la imputación que se hace es de un delito común no en un delito propio del cargo al renunciarse al fuero entonces eso pasa a la justician común y corriente”.

Por su parte el abogado penalista Iván Cancino dijo que estos delitos no están relacionados con la función de Uribe como senador.

“Si pasa a la Fiscalía obviamente el llamado a indagatoria ya corresponderá evaluarlo a la Fiscalía que lo puede mantener o lo puede quitar”.

A su turno el abogado Hugo Quintero señaló que el fuero de expresidente no existe y que es una idea que se creó en el imaginario público.

“Si él (Uribe) por ejemplo hoy le da por salir en un carro borracho ya no es parlamentario, y mata a una persona ese delito que es un homicidio culposo lo tiene que investigar la Fiscalía por más expresidente de la República que sea”.

La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez, investigado por la supuesta manipulación de falsos testigos donde se habrían configurado los delitos soborno y fraude procesal.