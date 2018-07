José Miguel Vivanco destacó decisión de la Corte Suprema

Uno de los primeros en reaccionar al llamado a indagatoria Álvaro Uribe, fue Jose Miguel Vivanco, director de la ong Human Rights Watch y quien a nivel personal y desde la organización ha denunciado hechos al ex vinculados al ex presidente en Colombia.

A través de su cuenta de Twitter felicitó a la Corte Suprema de Justicia por lo que consideró una “valiente decisión que reafirma que nadie puede estar por encima de la ley”.

Agregó que espera que la renuncia de Uribe al Senado no impida que la Corte pueda seguir adelantando la investigación.

Mientras tanto medios internacionales como Associated Press registraron el hecho que ya ha sido difundido en importantes portales como The New York Times y The Washington Post. Estos destacan que el expresidente se declaró “moralmente impedido” para seguir en el Congreso y destacan además su batalla legal con Iván Cepeda durante varios años.

El diario El País de España también hace referencia al llamado a indagatoria, explican los orígenes de este caso y afirman que el ex mandatario ha dominado durante años la política en Colombia, señalando que analistas consideraban que desde el Senado haría una especia de tutelaje para el próximo presidente, Iván Duque.