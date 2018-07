Bacca: "Tengo que presentarme al Milan, pero seguramente ahí no me quedaré"

Carlos Bacca estuvo presente en el partido de la tercera fase de la Copa Sudamericana entre Junior y Lanús, encuentro en el que el equipo de sus amores avanzó a octavos de final desde la vía del punto penal. El delantero dialogó con Fox Sports Radio Colombia una vez terminado el encuentro y manifestó que no cree que se quede en el Milan, equipo en el que debe presentarse.

"Tengo que presentarme al Milan, pero seguramente ahí no nos quedaremos", enfatizó el hombre nacido en Puerto Colombia y agregó: "tengo contrato con el Milan, respeto eso, tengo que llegar allá, hablar con ellos, Ver que es lo que quieren ellos conmigo, que es lo que quiero yo".

Sobre su futuro inmediato, explicó que le gustaría continuar en España, aunque aún no dio detalles de en qué equipo. "Me gustaría jugar en España... Vamos a esperar, no nos podemos adelantar".

El atacante de 31 años resaltó que nunca tuvo problemas con el entrenador Vicenzo Montella durante su tiempo como jugador del Milan.

De igual manera, Bacca dedicó unos minutos para referirse a su penal errado en el juego de los octavos de final del Mundial ante Inglaterra. "Uno siempre trata de tomar la mejor decisión y más en esta instancia, lastimosamente a mí me tocó botarlo, pero el fútbol continúa, da revanchas", manifestó.

Según afirma la prensa italiana, Gennaro Gattuso, técnico del equipo 'Rossonero', no contará con Bacca para la próxima temporada.