El top 5 de las mejores canciones de Demi Lovato

1. Clean Bandit - Solo feat. Demi Lovato: Lanzada en el año 2018 ya fue nominada a los Teen Choice Award a la Canción Electronic Dance Music - EDM

2. Luis Fonsi, Demi Lovato - Échame La Culpa: el single lanzado en el año 2018, fue nominado a MTV Video Music Award for Best Latin Video y Teen Choice Award for Choice Latin Song,

3. Demi Lovato - Sorry Not Sorry: Hace parte del álbum Tell Me You Love Me lanzado en el año 2017.

4. Demi Lovato - Stone Cold: del álbum Confident publicado en el 2015.

5. Demi Lovato - Heart Attack: Este single fue publicado en el año 2003 y obtuvo los premios de MuchMusic Video Award al Artista Internacional del Año y Teen Choice Award al Mejor sencillo de Artista Femenina