Senado definirá esta semana si sanciona a Mockus por mostrar las nalgas

Aunque la noticia se produjo el pasado viernes cuando se instaló el Congreso, en esta semana se revivirá la polémica por la actuación del senador Antanas Mockus quien decidió bajarse los pantalones y mostrar las nalgas a quienes estaban en el salón elíptico del Congreso.

Desde varios sectores han pedido una sanción para el legislador de la Alianza Verde y por esa razón la mesa directiva del Senado remitirá las quejas a la comisión de Ética para que revise el reglamento del Congreso y se defina si habrá sanción o no.

La senadora María del Rosario Guerra asegura que además de la mala conducta del nuevo senador, hubo un irrespeto hacia las mujeres que integran el Congreso. “EL cuerpo no es el problema porque es sagrado, pero es que uno no puede andar bajándose los pantalones en cualquier lado. Si uno quiere pedir silencio y llamar la atención, esa no puede ser la manera porque hoy se baja los pantalones y no sabemos qué otra cosa hará más adelante”, dijo la legisladora.

Así las cosas la revisión que se haga de la ley 5 de 1992 determinará si hay sanción o no en contra de Mockus porque para algunos hubo un irrespeto en contra de los congresistas que estaban en el recinto.