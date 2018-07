'Trucha' Murillo: "Este triunfo se lo dedico a toda Colombia"

En los 100 metros pecho hombre, el colombiano Jorge Mario Murillo paró el cronómetro en 1:00.37 para adjudicarse el oro y batir el récord que el mexicano Miguel Alejandro de Lara había conseguido en la serie de clasificación en la mañana (1:00.67).

Fue el mexicano Mauro Castillo quien peleó hombro a hombro por el metal dorado con 'la Trucha' en un vibrante cierre que avivó el nutrido público, pero al final su registro de 1:00.77 le entregó la plata, mientras que su compatriota De Lara se colgó el bronce con un tiempo de 1:00.91.

"Venía como uno de los favoritos con mi tiempo de inscripción. No es mi mejor registro, pero sí es mi segunda marca después de Río 2016. Me quedo a unas 30 centésimas, así que solo me queda trabajar más fuerte", declaró Murillo a periodistas.

El colombiano indicó que irá también por el oro en los 50 metros pecho el lunes, prueba a la que "también llego como favorito", mientras que fue prudente al hablar de lo que puede ser su desempeño en los 200 metros pecho porque "es más complicada por la distancia, pero esa prueba hay que ganarla de cabeza".