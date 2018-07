Oscar Figueroa: "No prometo medallas, pero si dar lo mejor de mi"

Oscar Figueroa, pesista colombiano que sabe lo que es colgarse en el pecho una medalla olímpica, habló con Caracol Radio previo a su participación en los Juegos Centroamericanos.





El nivel

Venimos todo muy positivo, se están dando las expectativas, esperamos desde el levantamiento de pesas aportar en la medalleria y quedarnos con el título en Colombia.

El presente de las pesas en Colombia

En levantamiento de pesas venimos muy preparados, con un gran compromiso de aportar, estamos superando las expectativas. En otros deportes les deseo muchos éxitos a los compañeros.

La lesión

Estoy súper bien, tuve una distensión muscular hace un mes y medio que no me permitió estar en los Juegos Centroamericanos, son situaciones que se tienen en el deporte, pero a los largo del deporte te enseña a manejar estas situaciones con mucho positivismo. Sigo preparándome para el campeonato del mundo que será la primera puerta de clasificación a Tokio 2020.

Sueño olímpico

No prometo medallas, pero si dar lo mejor de mi siempre este es mi estilo de vida, me enorgullece, lo disfruto, me llena de orgullo