¿G-Eazy y Demi Lovato son solo amigos?

No han tenido que pasar más de un par de semanas desde que Halsey confirmara el final de su relación con G-Eazy para que al rapero le hayan atribuido un nuevo romance, en concreto con otra cantante igual o más famosa que su ex: Demi Lovato.

Para ser exactos, los rumores que relacionaban a los dos artistas tenían cierta base, ya que a principios de este mes habían sido vistos caminando de la mano a principios de este mes tras una noche de fiesta en Hollywood. Sin embargo, al intérprete no le hizo ninguna gracia que se sacaran conclusiones precipitadas de un inocente paseo y ahora ha querido dejar muy claro que entre la antigua estrella Disney y él no existe nada más que una bonita amistad.



"¡Si solo somos amigos!", ha asegurado en declaraciones al portal 'Entertainment Tonight'.

De esa forma el joven de 29 años ha conseguido matar dos pájaros de un tiro, aclarando una historia falsa y calmando los ánimos de aquellos fans que no veían con buenos ojos que hubiera pasado página tan rápido en el plano sentimental tras su ruptura con Halsey, algo que por otra parte estaba en su perfecto derecho de hacer.

El enfado de esos admiradores algo extremistas se debía en parte a que la cantante sí había demostrado estar muy afectada ante el fracaso de su historia de amor al romper a llorar en medio de un concierto -durante el Festival Common Ground en Lansing, Míchigan- mientras interpretaba el tema 'Sorry', en el que aseguraba: "Alguien te amará, pero ese alguien no seré yo".